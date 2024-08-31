В Белгороде в результате взрывов и пожара есть погибшие и немало раненых

В российском Белгороде после взрывов и пожара накануне погибли пять человек. От полученных ранений одна женщина и четыре мужчины скончались на месте до приезда скорой помощи.

Ранены 37 местных жителей, из них 6 детей.

Об этом сообщают представители местных властей.

В Белгороде пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также обломками иссечено 9 автомобилей. На окраине города произошла вспышка сухой травы.

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В Белгородском районе в поселке Дубово возле торгового центра повреждено 13 автомобилей. Также в результате прямых попаданий загорелись 2 дома, легковой автомобиль и гараж — пожарными расчетами очага возгорания оперативно погашены. В поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном помещении и 5 частных жилых домах. В поселке Новосадовой пожарными расчетами ликвидирована вспышка сухой травы.

Традиционно российские власти обвинили в причинах взрывов и пожара ВСУ. Мол, это они обстреляли город.

Напомним, в Белгородской области РФ отселяют жителей нескольких поселков из-за "напряженной ситуации". "Многие раненые, есть погибшие. Мы обязаны принимать меры для защиты населения", — добавил Гладков.

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