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В Белгороде возле аэропорта раздались громкие взрывы: россияне сообщают о "ракетной атаке"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1446
Время на прочтение
1 мин
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В Белгороде возле аэропорта раздались громкие взрывы: россияне сообщают о "ракетной атаке"

Фото: соцсети

Местные власти заявляют о "ракетной атаке" и работе ПВО.

В российском Белгороде ночью, 14 марта, в районе местного аэропорта раздались громкие взрывы.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

В Белгороде и области ночью местные жители сообщили о громких взрывах в городе. Также россияне опубликовали видео, что в районе местного аэропорта, вероятно, произошел "прилет".

Власти Белгородской области уже заявили о якобы "ракетной атаке" и успели отчитаться о том, что ПВО сбила три воздушных цели.

Напомним, в ночь на 14 марта в Белгородской области произошел очередной "хлопок" во время пусков ракет. Одна из них "самоликвидировалась" неподалеку от места запуска.

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Дата публикации
Просмотры
1446
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