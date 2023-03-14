В Белгороде возле аэропорта раздались громкие взрывы: россияне сообщают о "ракетной атаке"

В российском Белгороде ночью, 14 марта, в районе местного аэропорта раздались громкие взрывы.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

В Белгороде и области ночью местные жители сообщили о громких взрывах в городе. Также россияне опубликовали видео, что в районе местного аэропорта, вероятно, произошел "прилет".

Власти Белгородской области уже заявили о якобы "ракетной атаке" и успели отчитаться о том, что ПВО сбила три воздушных цели.

Напомним, в ночь на 14 марта в Белгородской области произошел очередной "хлопок" во время пусков ракет. Одна из них "самоликвидировалась" неподалеку от места запуска.

Читайте также: