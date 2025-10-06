В Белгороде второй раз за сутки произошел блэкаут: снова атакована электроподстанция (фото, видео)

Атакованная электроподстанция «Луч» в Белгороде

Дополнено новыми материалами

В российском Белгороде днем 6 октября был нанесен ракетный удар по электроподстанции «Луч» — второй раз за одни сутки. В части города исчезла электроэнергия.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Днем в Белгороде прогремело несколько взрывов. Россияне заявили о ракетной атаке на электроподстанцию «Луч», после чего там возник пожар и в небо поднялся густой дым.

В некоторых районах города пропал свет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об угрозе возможного ракетного удара.

По информации российских пабликов, в результате атаки погиб один человек. Официальной информации нет.

Атакована электроподстанция «Луч» в Белгороде

Очевидцы сняли на видео звуки воздушной тревоги в Белгороде и дым в небе.

К слову, утром 6 октября Гладков информировал, что после предыдущих атак ВСУ без электроэнергии в регионе остаются около 5400 жителей.

Напомним, поздно вечером 5 октября в Белгороде была атакована электроподстанция «Луч», из-за чего произошел блэкаут и частично исчезло водоснабжение. Гладков подтвердил «повреждение энергетики», что привело к отключениям света в Белгороде и окрестных районах.