В Белгороде второй раз за сутки произошел блэкаут: снова атакована электроподстанция (фото, видео)
Часть Белгорода снова осталась без света после повторного ракетного удара по подстанции «Луч».
В российском Белгороде днем 6 октября был нанесен ракетный удар по электроподстанции «Луч» — второй раз за одни сутки. В части города исчезла электроэнергия.
Об этом сообщили российские телеграм-каналы.
Днем в Белгороде прогремело несколько взрывов. Россияне заявили о ракетной атаке на электроподстанцию «Луч», после чего там возник пожар и в небо поднялся густой дым.
В некоторых районах города пропал свет.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об угрозе возможного ракетного удара.
По информации российских пабликов, в результате атаки погиб один человек. Официальной информации нет.
Очевидцы сняли на видео звуки воздушной тревоги в Белгороде и дым в небе.
К слову, утром 6 октября Гладков информировал, что после предыдущих атак ВСУ без электроэнергии в регионе остаются около 5400 жителей.
Напомним, поздно вечером 5 октября в Белгороде была атакована электроподстанция «Луч», из-за чего произошел блэкаут и частично исчезло водоснабжение. Гладков подтвердил «повреждение энергетики», что привело к отключениям света в Белгороде и окрестных районах.