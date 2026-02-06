В Белгороде заявили о поражении ТЭЦ после ночной атаки: часть города без света и тепла

Атака на РФ / © ТСН.ua

В ночь на 6 февраля в российском Белгороде прозвучала серия взрывов , после чего в части города исчезли электричество и тепло. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах.

Губернатор Белгородской области подтвердил существенные повреждения энергетической инфраструктуры в результате ракетной атаки, однако детали пообещал обнародовать позже.

OSINT-проект ASTRA заявил, что проанализировал видео с моментом удара, опубликованное местными медиа. По выводам аналитиков, съемка велась с Веселой улицы примерно в 350 метрах от места взрыва.

По данным ASTRA, поражение пришлось на северную часть Белгородской ТЭЦ, расположенной на Северо-Донецкой улице.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

Впоследствии губернатор заявил о «значительном объеме повреждений» энергетической инфраструктуры не только в Белгороде, но и в нескольких округах области. По его словам, аварийные бригады работают на местах, однако детали не разглашаются из соображений безопасности.

Независимого подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Напомним, в ночь на 5 февраля в Ростовской области России сообщили о массированной атаке беспилотников. О взрывах заявляли жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и Азова.