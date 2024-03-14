В Белгороде заявили об обстреле: "прилетело" по авто и домам (фото, видео)

Областные власти заявили о сбитии восьми воздушных целей на подлете к Белгороду, однако есть повреждения.

В Белгороде заявили об обстреле 14 марта и перехвате воздушных целей. Есть "прилеты" по легковому авто и повреждены жилые дома.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В пабликах сообщается, что один из снарядов "прилетел" по автомобилю. Этот момент и охваченную огнем машину сняли на видео. Местные жители сообщают о взрывах и дыме в небе. Телеграм-каналы публикуют фото с металлическими обломками, которые нашли жители.

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Как сообщил Гладков, над Белгородом и районом сработала система ПВО – сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

"По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место", — написал губернатор в Сети.

Он добавил, что в Белгороде есть повреждения в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения. Там пробита кровля и поврежден пятый и шестой этажи здания. Также поврежден один легковой автомобиль.

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"Прилеты" в Белгороде 14 марта/Фото: российские телеграм-каналы

"Прилеты" в Белгороде 14 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Обломок в Белгороде 14 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Обстрел Белгорода: взрывы и "прилет" по автомобилю сняли на видео

Напомним, в ночь на 14 марта россияне заявили об атаке беспилотников по Белгородской и Курской областях. Есть возгорание и повреждение зданий.

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