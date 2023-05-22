В Белгородской области — "бавовна": пропаганда пишет об уничтожении пограничного пункта

По местному радио призывают эвакуироваться из города и подчеркивают, что "Белгород станет свободным".

В Белгородской области РФ 22 мая проходит "бавовна", а российская пропаганда заявляет о якобы обстреле региона и уничтожении пограничного пункта.

Об обстреле сообщил российский Телеграмм-канал Mash.

В заявлении паблика утверждается о "массированном обстреле" Грайвороновского района Белгородской области, который длится уже более часа. Пропаганда традиционно обвиняется во всем ВСУ.

"Накрывают села Новостройка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино. Предварительно погиб один мирный житель", — говорится в сообщении.

В то же время, другие российские Телеграмм-каналы заявили об уничтожении пограничного пункта в Белгородской области и показали видео якобы с места событий.

Россияне заявили об уничтожении пограничного пункта в Белгородской области и показали видео

Заметим, что в самом Белгороде звучала воздушная тревога. В Сети также опубликованы кадры якобы стрельбы по беспилотникам в регионе. В то же время, на местном радио звучит обращение с призывом эвакуироваться из города из-за опасности, а также утверждается, что "Белгород станет свободным".

Что говорят местные власти

Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об "обстреле" Грайворонского округа и работе ПВО. По его словам, пострадавших нет.

Гладков также заявил о падении части ракеты в огороде частного жилого дома в селе Антоновке и о падении снаряда в частном доме в селе Козинка (дом загорелся). Еще один снаряд в Козинке прилетел в другое частное домовладение, в результате чего есть значительное разрушение несущих конструкций и повреждено авто. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет. В селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения.

Напомним, добровольцы легиона "Свобода России" записали видеообращение к своим согражданам, в котором призвали бороться за свободную РФ и заявили о своем возвращении на родину. Бойцы также призвали жителей приграничных регионов не сопротивляться и не бояться их.

Читайте также: