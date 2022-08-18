В Белгородской области масштабный "хлопок" на складах оружия: жителей двух сел эвакуируют

В Белгородской области РФ вечером 18 августа произошел пожар на российских складах боеприпасов.

Масштабный пожар и детонация боеприпасов произошел вблизи российского села Тимоново в Белгородской области. Местные власти подтвердили, что там взрываются склады с боеприпасами.

Об этом сообщают телеграммы-каналы Белгорода и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил, что возгорание произошло на территории села Тимоново Валуйского городского округа. Он подтвердил, что там горит российский склад с боеприпасами. Из-за масштабного возгорания жителей двух сел уже эвакуируют. О причинах возгорания губернатор Белгородской области не сообщил, он отметил, что "склад просто загорелся".

Телеграмм-каналы Белгорода публикуют видео масштабного пожара на российских складах с оружием.

Напомним, в разрушенном российской ракетой доме в Харькове находилось до 40 человек.

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