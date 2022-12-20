В Белгородской области – мощный пожар на электроподстанции: город – полностью обесточенный (видео)

Из-за отсутствия света в городе также нет водоснабжения.

Во вторник днем, 20 декабря, в приграничной к Украине Белгородской области РФ посетил "хлопок". В Шебекино вспыхнул мощный пожар на энергетическом объекте, в результате чего город полностью обесточен, также нет воды.

Об этом сообщают местные паблики, публикующие видео с места происшествия.

Как пишут российские телеграмм-каналы, местные жители получают сообщения об обстреле и просят быть осторожными. На опубликованных фото и видео видно, как в небо взвивается густой черный клуб дыма.

Местные власти подтвердили, что из-за "обстрела" нарушено электроснабжение. Губернатор Белгородской области Гладков утверждает, что без света остается одна треть жителей города. Между тем, как местные сообщают, что света нет во всем городе. Также, по словам губернатора, есть пострадавший.

"По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место", — написал он в телеграмм. -канали.

"Хлопок" в Белгородской области РФ

С начала войны в Белгородской области постоянно происходят взрывы. Так, в воскресенье, 18 декабря, в Белгороде, в 40 км от российско-украинской границы, снова были слышны взрывы. По информации властей, сработала система противовоздушной обороны. Обломки ракет от российской ПВО повредили окна в многоэтажках и автомобилях. Российские власти уже успели сообщить о пострадавших.

За несколько дней до этого в Курской и Брянской областях России прогремели мощные взрывы. По словам очевидцев, в Курске прилетело вблизи аэропорта, а в Брянской области взрывы были слышны в Клинцах.

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