В Белгородской области погибли два человека в результате работы ПВО

В результате падения сбитого беспилотника погибли два человека.

В российском Белгороде в результате работы ПВО погибли два человека.

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Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он заявил, что в результате падения беспилотника погибли два человека под завалами. Может быть ребенок.

"Два человека погибли во время падения беспилотника под Белгородом, под завалами дома может оставаться ребенок", – сообщил губернатор.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что над Белгородщиной силы ПВО уничтожили якобы украинский беспилотник.

"Около 23:50 по московскому времени 11 октября средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью", — заявили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что родители российских срочников жалуются, что их дети без подготовки охраняют Белгородскую границу уже полгода.

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ заявили о ракетном ударе по Белгородской области и о погибшем.

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