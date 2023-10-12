В Белгородской области погибли два человека в результате работы ПВО

В результате падения сбитого беспилотника погибли два человека.
В российском Белгороде в результате работы ПВО погибли два человека.
Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он заявил, что в результате падения беспилотника погибли два человека под завалами. Может быть ребенок.
"Два человека погибли во время падения беспилотника под Белгородом, под завалами дома может оставаться ребенок", – сообщил губернатор.
В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что над Белгородщиной силы ПВО уничтожили якобы украинский беспилотник.
"Около 23:50 по московскому времени 11 октября средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью", — заявили в министерстве.
Напомним, ранее сообщалось, что родители российских срочников жалуются, что их дети без подготовки охраняют Белгородскую границу уже полгода.
Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ заявили о ракетном ударе по Белгородской области и о погибшем.
Читайте также: