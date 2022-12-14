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В Белгородской области показали противотанковые сооружения на границе с Украиной

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
447
Время на прочтение
1 мин
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Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова / ©
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова / ©
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова / ©
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова / ©
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова / ©
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова / ©
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова / ©

Ход работ проинспектировало Минобороны РФ: все идет по графику.

Россияне в Белгородской области на границе с Украиной построили противотанковые сооружения для "обороны" и соответствующие фото этих укреплений появились в Сети.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Вместе с Владимиром Базаровым и представителями от Министерства обороны РФ в рамках еженедельного объезда провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской границы. Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком", – говорится в заявлении губернатора.

Напомним, об установке защитных противотанковых сооружений в виде бетонных тетраэдров в Белгородской области Гладков сообщил в конце октября.

В декабре стало известно, что в Белгородской области создают терроборону: набирают всех желающих, кого не удалось мобилизовать, в том числе больных и пожилых мужчин.

Заметим, что в Белгородской области постоянно происходят разные проблемы. В частности, в ночь на 12 декабря там раздались звуки мощных взрывов, от которых содрогались дома.

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Дата публикации
Просмотры
447
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