В Белгородской области прогремел взрыв и вспыхнул пожар (фото, видео)

"Хлопок" произошел в одном из зданий города Шебекино, где также загорелся пожар.

В Белгородской области России произошел взрыв 19 ноября, а местные власти заявили о якобы обстреле города Шебекино.

Об этом пишут местные паблики.

В Сеть выложили кадры с места инцидента, на которых видно, что неизвестный "хлопок" произошел в одном из зданий Шебекино. Здание было разрушено и там загорелся пожар.

В то же время украинский активист Сергей Стерненко намекнул, что "хлопок" произошел в здании, связанном с боеприпасами и личным составом российских войск.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате инцидента пострадал человек, а также повреждены линии электропередачи. По словам чиновника, "зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий".

Напомним, в Белгороде и области уже длительное время периодически происходят всевозможные инциденты: то взрывы, то пожар или возгорание горючего. В последний раз взрывы в Белгородской области раздавались 16 ноября, после которых частично исчез свет, а на улицах находили неизвестные обломки.

Еще раньше в селе Козинке Белгородской области загорелись цистерны с дизельным горючим.

А перед этим в самом Белгороде горела нефтебаза.

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