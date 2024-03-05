В Белгородской области произошла "бавовна", которая подожгла нефтебазу (фото, видео)

Беспилотники атаковали Губкинскую нефтебазу, после чего там загорелся пожар.

В Белгородской области прогремел взрыв 5 марта, после которого вспыхнул пожар на нефтебазе.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о чрезвычайной ситуации в Губкинском городском округе.⠀

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"После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", — написал Гладков в Сети.

В то же время российские паблики утверждают, что беспилотники атаковали Губкинскую нефтебазу в селе Долгое. На территории предприятия загорелся пожар. Сообщается, что горят три резервуара. Однако в российском МЧС информируют, что поврежден один резервуар и угрозы распространения огня нет.

В результате инцидента никто не пострадал. На место следует пожарный поезд.

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Пожар на Губкинской нефтебазе в Белгородской области/Фото: российские телеграм-каналы

Пожар на Губкинской нефтебазе в Белгородской области/Фото: российские телеграм-каналы

Пожар на Губкинской нефтебазе в Белгородской области/Фото: российские телеграм-каналы

Пожар на нефтебазе в Белгородской области после атаки дроном сняли на видео

К слову, в ночь на 5 марта в Крыму был поражен патрульный катер РФ "Сергей Котов". Судно полностью уничтожено.

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