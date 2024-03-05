В Белгородской области произошла "бавовна", которая подожгла нефтебазу (фото, видео)

Беспилотники атаковали Губкинскую нефтебазу, после чего там загорелся пожар.
В Белгородской области прогремел взрыв 5 марта, после которого вспыхнул пожар на нефтебазе.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о чрезвычайной ситуации в Губкинском городском округе.⠀
"После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", — написал Гладков в Сети.
В то же время российские паблики утверждают, что беспилотники атаковали Губкинскую нефтебазу в селе Долгое. На территории предприятия загорелся пожар. Сообщается, что горят три резервуара. Однако в российском МЧС информируют, что поврежден один резервуар и угрозы распространения огня нет.
В результате инцидента никто не пострадал. На место следует пожарный поезд.
Читайте главные новости дня:
- Стало известно, кто пытался убить Зеленского в начале войны: сенсационные подробности
- Маленькую девочку держали под землей несколько суток: эта история шокировала Украину (фото, видео)
- Морские дроны ГУР уничтожили корабль "Сергей Котов": все, что известно о потере ЧФ РФ
К слову, в ночь на 5 марта в Крыму был поражен патрульный катер РФ "Сергей Котов". Судно полностью уничтожено.
Читайте также: