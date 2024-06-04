В Белгородской области пьяные оккупанты раздавили танком автомобиль с людьми

Российские оккупанты в Белгородской области на танке раздавили автомобиль с гражданскими людьми. После чего они попытались скрыться.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

"В Белгородской области пьяные российские танкисты раздавили автомобиль с гражданским и попытались скрыться. Но не догадались съехать с дороги и были остановлены полицией. У них это называется "денацификация", — рассказал Казанский.

На кадрах с видео видно тело водителя, находящегося в раздавленном автомобиле. После того как танк наехал на авто, от него в буквальном смысле слова осталась кучка металла. После чего военные преступники пытались скрыться – их преследовала местная полиция.

В то же время местные, также гнавшиеся за оккупантами, сами боялись, что и их те раздавят.

“Стой, а если он поедет? Не подъезжай к нему, очково, пи***ц. Смотри, а то поедет назад, он не видит, есть ли здесь кто-то”, — говорили очевидцы.

Напомним, что оккупанты в Белгородской области попали в ДТП, когда перевозили танк.

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