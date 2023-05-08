В Белгородской области расцвела "бавовна": власти заявляют о "массированном обстреле" (фото)

Повреждены многоквартирные дома, автомобили и пострадали люди.

В городе Шебекино Белгородской области РФ 8 мая произошла "бавовна", после которой местные власти заявили о якобы обстреле со стороны ВСУ.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и местные паблики.

Так, в местных телеграмм-каналах днем 8 мая сообщалось, что в Шебекино было "громко", а также включались сирены воздушной тревоги и зафиксированы восемь "прилетов".

Гладков заявил о якобы "массированном обстреле ВСУ" по Шебекиному.

"Один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть 4 пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ", — говорится в заявлении губернатора.

Он добавил, что еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом. Там очень поврежден фасад, кровля и выбиты стекла. Пострадавших нет. Также горит автомобиль, еще две машины существенно повреждены.

Фото с последствиями "обстрела" Шебекиного/Фото из телеграмм-канала Вячеслава Гладкова

"Хлопок" в Шебекино повредил балконы, фасады и окна многоквартирных домов/Фото из телеграмм-канала Вячеслава Гладкова

Власти Белгородской области заявили о пострадавших в результате "обстрела" Шебекиного/Фото из телеграмм-канала Вячеслава Гладкова

"Бавовна" и пожары в России

Напомним, 2 мая стало известно, что в Брянской области РФ неизвестные снова взорвали железнодорожное полотно.

Позже бойцы легиона "Свобода России" заявили о "бавовне" на аэродроме Сеща в Брянской области и повреждении по меньшей мере одного самолета АН-124-100 ("Руслан").

А в Москве 7 мая разгорелся большой пожар возле академии ФСБ: в небо поднимались клубы черного дыма. Пропагандисты уверяли, что горят якобы стройматериалы.

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