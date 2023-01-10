В Белгородской области РФ – громко: испуганных жителей просят спуститься в укрытие (фото)

По информации пропагандистов, из-за обстрела ранены 5 человек.

В России заявляют, что пограничная с Украиной Белгородская область — под артиллерийским обстрелом, в частности Шебекино. В результате чего разрушены жилые дома и есть ранены.

Об этом пишут местные паблики.

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В белгородских пабликах распространяют фото с сундуком, на котором россиян призывают срочно спуститься в укрытиях. По информации пропагандистов, из-за обстрела ранены 5 человек. По данным властей, ранения получили два человека.

В Сети местные жители публикуют первые кадры с последствиями вечерних обстрелов города Шебекино.

Местные власти обычно по методичке обвиняют в обстреле украинские военные силы.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется. Все оперативные службы находятся на месте", — написал губернатор Белгородской области Гладков.

"Хлопок" в Белгородской области: последние новости

Вечером 9 января в Сети появилось сообщение о взрывах в Белгородской области РФ. Согласно сообщениям, звуки взрывов раздавались в Шебекинском городском округе, а также в населенном пункте Таврово.

Накануне в Белгородской области РФ произошел пожар на электроподстанции. Населённый пункт Шебекино полностью обесточен.

Также ранее в Белгороде был "хлопок". Повреждены автомобили, в домах вылетели стекла. Четверо человек пострадали.

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