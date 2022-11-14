В Белгородской области РФ — "хлопок": черные клубы дыма поднимаются в небо

Пострадавших в результате инцидента нет, утверждают в РФ.

В понедельник, 14 ноября, в селе Козинка Белгородской области РФ вспыхнул пожар – горели цистерны с дизельным горючим. На месте возгорания поднимался густой черный столб дыма.

Об этом сообщают белгородские паблики, публикуя фото с места пожара.

Пожар произошел в Грайворонском городском округе, расположенном на границе с Украиной. По словам местных, пожар возник якобы из-за "прилета".

По традиции Россия обвинила в обстреле села украинские силы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село попало вроде бы "под удар ВСУ". Пострадавших в результате инцидента нет.

"В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение емкости с дизельным топливом. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и пожарные расчеты", — написал он в телеграмм-канале.

Россия атакует Харьков из Белгорода

Российские войска с начала полномасштабной войны против Украины регулярно обстреливают Харьков ракетами и артиллерией. Обычно РФ обстреливает место, запуская из Белгорода модифицированные ракеты до С-300. В частности, в областном центре против 13 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Под атаку попало одно из промышленных предприятий в Индустриальном районе города, сообщили в горсовете.

Из приятного, часть российских ракет, выпущенных из Белгорола, часто разрывается и падает на территории России. Вечером, 31 октября, Россия снова ракетами обстреливали Харьковщину. Однако несколько ракет не долетели до места назначения и упали в Белгороде.

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