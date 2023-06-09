В Белгородской области РФ ночью горели многоэтажки: что говорит пропаганда

В Шебекино и Разумном в России загорелись пятиэтажки.

В Белгородской области РФ ночью пылали многоэтажки.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, ночью в российской области работало ПВО. Там утверждают, что по области был произведен обстрел. Именно вследствие этого якобы были повреждены многоквартирный жилой дом и несколько частных зданий в Разумном. Также якобы из-за прилета загорелась пятиэтажка в Шебекино.

В Telegram-канале говорят, что пострадали три человека.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к рейдам Российского добровольческого корпуса и легиону "Свобода России" на территории Белгородщины.

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