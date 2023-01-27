В Белгородской области РФ перевернулся "КамАЗ" с оккупантами: тяжело ранены

В Белгородской области России 27 января перевернулся грузовик с российскими военными.

В результате аварии "КамАЗа" с российскими военными пострадали 6 захватчиков.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

"Военный "Камаз" перевернулся в селе Гостищево (Белгородская область — ред.) около 09:00. Шестерых пострадавших доставили в военный госпиталь в Белгороде", — говорится в сообщении.

Пропагандисты говорят, что тяжело ранены два оккупанта – у одного забой поясничного отдела, закрытый перелом позвоночника "под вопросом", у другого — закрытый перелом поперечных отростков позвонков поясничного отдела.

Отмечается, что причиной аварии могли быть погодные условия, в частности, относительно сильные морозы до -13 градусов.

Напомним, во временно оккупированном Крыму и Белгородской области РФ на пропагандистских каналах показали обращение президента Владимира Зеленского. У россиян это вызвало панику.

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