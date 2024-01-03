В Белгородской области РФ раздается воздушная тревога: что произошло

В Белгороде несколько минут назад включили сирену. Это произошло почти одновременно с оглашением сигнала воздушной тревоги в Харьковской области.

"Харьковская область – ракетная опасность!", — предупредили в Воздушных Силах ВСУ.

В социальных сетях белгородцы обсуждают, что воздушная тревога объявлена из-за якобы "работы ПВО". В то же время советуют не подходить к окнам и оставаться дома.

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Россияне также сообщают о громкой "бавовне" над областью.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша "система ПВО" - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Информации о последствиях на текущий момент нет", - заверил губернатор Бєлгородськой области Вячеслав Гладков.

Напомним, что около полуночи в Белгороде раздались взрывы.

Напомним, в ночь на 2 января и утром Россия устроила массированную атаку по Украине, запустив 72 ракеты разных типов и 35 БПЛА. Главное направление удара – Киев. Также изрядно досталось Харькову. В городах существенные разрушения, погибшие и многие раненые.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне устроили ад Киеву и Харькову! Последствия массированной атаки

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