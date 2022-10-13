В Белгородской области РФ случился масштабный пожар: горит склад с боеприпасами

В России горят склады с боеприпасами.

В Белгородской области в России, в четверг, 13 октября, вспыхнул масштабный пожар. На месте инцидента слышны звуки детонации.

Об этом сообщают белгородские телеграммы-каналы.

Пожар вспыхнул в поселке Октябрьский, близ российско-украинской границы. На месте возгорания вспыхнул масштабный пожар и слышны звуки детонации.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в поселке загорелись склады с боеприпасами.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что горит именно склад с боеприпасами. Он сообщил, что потерпевших среди гражданских нет.

Взрывы в Белгороде: что известно

В четверг, 13 октября, в Белгороде раздались взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщили о якобы работе ПВО. Впоследствии стало известно, что часть ракеты упала на жилой дом. Вероятно оккупанты запустили ракету С-300 по Харькову, однако она взорвалась в воздухе и упала на российский город.

11 октября загорелся пожар на местной электрической подстанции в городе Шебекино Белгородской области. Причины пожара неизвестны, однако российские власти сообщили об обстреле со стороны Украины.

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