В Белгородской области РФ военные расстреляли случайно нашедшего их позиции мужчину

В Белгородской области РФ российские военные расстреляли 55-летнего местного жителя. Человек был нетрезв, он гулял по окраине села и случайно попал на позиции оккупационной армии.

Об этом пишет телеграмм-канал Baza.

По данным издания, мужчина проживает вблизи российско-украинской границы. Он был нетрезв и гулял по окрестностям своей деревни. Тогда житель Белгородской области случайно попал на позиции оккупационной армии. Российские военные расстреляли россиянина.

Мужчину госпитализировали.

Ситуация в Белгородской области на границе с Украиной

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области начали устанавливать защитные противотанковые сооружения. Российские оккупанты боятся прорыва на свою территорию.

В этом регионе часто раздаются взрывы. Обычно их причина — некачественные ракеты, которыми оккупанты бомбят Харьков, однако ракеты просто не хотят покидать территорию РФ и падают в Белгородской области.

Также в Белгородской области РФ мобилизованные устроили стрельбу на полигоне, из-за чего погибли многие военные. Это произошло из-за того, что командир назвал Аллаха трусом.

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