В Белгородской области России появилась загадочная "кровавая река": фото

Происхождение неизвестного вещества, окрасившего водоем в красный цвет, не могут выяснить уже третий день.

В селе Казацкое Белгородской области РФ, которая соседствует с Украиной, в водоем попало неизвестное вещество, которое превратило его в "кровавую реку". На месте происшествия взяли пробы почвы и жидкости.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По информации российских ресурсов, местные власти уже третий день выясняют происхождение неизвестного вещества, окрасившего водоем в красный цвет.

Глава района Анна Куташова уверяет, что загрязнение произошло вне населенного пункта и угрозы для местного населения не имеет.

“При обнаружении этого факта мы немедленно обратились в полицию и экологическую службу. Произведен забор грунта и жидкости. О результатах сообщу", – заявила она.

Напомним, накануне в российском Белгороде якобы произошла "очередная атака беспилотниками". Россияне заявили, что "дрон пытался атаковать аэропорт" в городе.

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