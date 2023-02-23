В Белгородской области России разбился самолет Минобороны РФ (фото)

В Валуйском городском округе России упал самолет Минобороны РФ.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина происшествия выясняется. Ситуация под контролем", – написал он.

По информации ресурса "Baza", самолет Су-25 упал на окраине села Орехово в Валуйском районе. Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, сооружение сгорело.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет Су-25 потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области.

Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, говорится в заявлении Минобороны. В свою очередь, онлайн-издание "Baza" добавляет, что пилот успел катапультироваться и его отвезли в госпиталь. Но вскоре он умер из-за травм, несовместимых с жизнью.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала якобы техническая неисправность.

Напомним, экс-замглавы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун рассказал, что Россия в случае массированного авиаудара по Украине сможет одновременно поднять в небо не более 200 самолетов, причем половина из них будет уничтожена силами украинской противовоздушной обороны.

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