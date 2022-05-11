В Белгородской области России ввели "желтый" уровень террористической опасности

В Белгородской области Российской Федерации на две недели ввели "желтый" уровень террористической опасности.
Он будет действовать до 25 мая.
Об этом сегодня, 11 мая, сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram.
"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", — сообщил он.
Напомним, Генштаб ВСУ 10 мая сообщил, что подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа РФ понесли значительные потери на территории Харьковской области. В этой связи эти подразделения оккупантов были выведены на восстановление с территории Украины в район российского города Белгород.
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