В Белгородской области России загорелась электрическая подстанция: виден черный дым

Часть Белгородской области осталась без электричества.
В Белгородской области России во вторник, 11 октября, загорелся пожар на местной электрической подстанции. В небо поднимается черный дым.
Об этом сообщают жители Белгородской области в телеграмм-каналах.
Пожар вспыхнул в городе Шебекино на территории местной электрической подстанции. На месте инцидента виден черный густой дым.
Жители Белгородской области сообщают, что у них нет электроснабжения и воды. Причина мощного возгорания пока неизвестна.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно во всем обвинил Украину и заявил, что без электричества осталось 2 тысячи абонентов.
Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины
Российские оккупанты в понедельник и вторник, 10-11 октября, массово обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому по всей стране наблюдались перебои с электроснабжением. В некоторых регионах отсутствовала вода и мобильная связь.
Сложная ситуация оказалась во Львове. Там 10 октября 90% города было без электричества, из-за повторных ракетных ударов — 30% города находится снова без света.
Также оккупанты 11 октября обстреляли энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Власти призывают жителей экономить электроэнергию.
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