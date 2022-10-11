В Белгородской области России загорелась электрическая подстанция: виден черный дым

В Белгородской области России во вторник, 11 октября, загорелся пожар на местной электрической подстанции. В небо поднимается черный дым.

Об этом сообщают жители Белгородской области в телеграмм-каналах.

Пожар вспыхнул в городе Шебекино на территории местной электрической подстанции. На месте инцидента виден черный густой дым.

Жители Белгородской области сообщают, что у них нет электроснабжения и воды. Причина мощного возгорания пока неизвестна.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно во всем обвинил Украину и заявил, что без электричества осталось 2 тысячи абонентов.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские оккупанты в понедельник и вторник, 10-11 октября, массово обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому по всей стране наблюдались перебои с электроснабжением. В некоторых регионах отсутствовала вода и мобильная связь.

Сложная ситуация оказалась во Львове. Там 10 октября 90% города было без электричества, из-за повторных ракетных ударов — 30% города находится снова без света.

Также оккупанты 11 октября обстреляли энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Власти призывают жителей экономить электроэнергию.

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