Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Белгородской области российская ПВО сбила свою же ракету

В Белгородской области российская ПВО сбила свою же ракету

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2132
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Белгородской области российская ПВО сбила свою же ракету

Губернатор Белгородской области заявил об успешном сбитии цели, но не уточнил, что это была российская ракета.

В среду вечером, 15 февраля, в Белгородской области РФ оккупанты сбили свою же ракету.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, российское ПВО сбило ракету в Ивянском районе. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил об успешном сбитии ракеты в 22:00, однако не уточнил, что это была российская ракета.

"Правда уже за два часа оказалось, что сбили ракету х35/х59, которая исключительно стоит на вооружении оккупантов. То есть россияне сбили ракету россиян, которая атаковала Белгород. А потом будут говорить, что сами себя не обстреливают. Как-то неудобно получилось", — написал Андрющенко.

скришот из соцсетей / ©
скришот из соцсетей
скришот из соцсетей / ©
скришот из соцсетей

Напомним, в четверг, 9 февраля, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о якобы "массированном обстреле" села Муром Шебекинского городского округа и сбитии трех ракет в Грайворонском городском округе.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2132
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация