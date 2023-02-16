В Белгородской области российская ПВО сбила свою же ракету

Губернатор Белгородской области заявил об успешном сбитии цели, но не уточнил, что это была российская ракета.

В среду вечером, 15 февраля, в Белгородской области РФ оккупанты сбили свою же ракету.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, российское ПВО сбило ракету в Ивянском районе. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил об успешном сбитии ракеты в 22:00, однако не уточнил, что это была российская ракета.

"Правда уже за два часа оказалось, что сбили ракету х35/х59, которая исключительно стоит на вооружении оккупантов. То есть россияне сбили ракету россиян, которая атаковала Белгород. А потом будут говорить, что сами себя не обстреливают. Как-то неудобно получилось", — написал Андрющенко.

скришот из соцсетей

скришот из соцсетей

Напомним, в четверг, 9 февраля, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о якобы "массированном обстреле" села Муром Шебекинского городского округа и сбитии трех ракет в Грайворонском городском округе.

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