В Белгородской области российский военный расстрелял сослуживцев — СМИ

О причинах стрельбы в воинской части не сообщают.

В соседней с Украиной Белгородской области РФ 42-летний старший прапорщик открыл огонь из табельного пистолета Макарова, ранив двух сослуживцев. Один из них скончался от ран на месте стрельбы.

Об этом сообщил в среду, 13 апреля, Telegram-канал ASTRA, объединяющий независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в России.

По опубликованной информации, инцидент произошел накануне — в обед. Старший прапорщик, устроивший стрельбу, якобы был нетрезвым. От пуль, выпущенных из его табельного пистолета, пострадали два ефрейтора в возрасте 21 и 24 лет. Один из них на месте происшествия скончался в результате ранений.

В сообщении говорится, что подозреваемый служит в 423 гвардейском мотострелковом полку Кантемировской дивизии, которая в обычное время базируется в подмосковном Наро-Фоминске.

Как известно, сейчас в Белгородской области, граничащей с Украиной, через которую осуществлялось вторжение после начала полномасштабной войны, дислоцируются десятки подразделений российской армии из разных регионов России.

Представители вооруженных сил РФ и другие официальные лица ситуацию пока не комментировали.

Напомним, в район Шевченковской Харьковской области Россия переместила в две батальонные тактические группы из Белгородской области.

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