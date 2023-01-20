В Белгородской области слышны взрывы: россияне заявляют об обстреле пограничного села (фото)

По информации местных властей, пострадавших нет.
В России заявляют об обстреле пограничного села Карабаново Белгородской области. Местным жителям власти советуют пройти в укрытие.
Об этом пишут белгородские паблики.
Жители села рассказывают, что им приходят уведомления взять вещи первой необходимости и пройти в укрытие. Подходящие скрины распространяют в телеграмм-каналах.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на инцидент и заявил, что из-за обстрела поврежден один жилой дом.
"Пострадавших нет. Один жилой дом полностью разрушен, в 3 частных домовладениях выбиты окна и повреждена 1 машина. Председатель округа Алексей Дыбов и оперативные службы находятся на месте", — написал он в телеграмм-канале.
Отметим, что официально украинские власти не подтверждают свою причастность к "хлопку" на территории РФ, в частности, в Белгородской области. Между тем военный эксперт Жданов объяснял, почему россияне обстреливают свой Белгород — ракеты, которые они запускают по Украине, технически неисправны, поэтому падают, не долетев до цели.
"Бавовна" в Белгородской области
Напомним, из-за "бавовни" в городе Шебекино Белгородской области РФ погибли пятеро российских военных срочной службы. Еще двое кафиров получили ранения. Официально диктаторский режим не подтвердил эту информацию.
Также звуки взрывов раздавались в ночь на 17 января в российском городе Белгород. Российские власти, как всегда, заявляют о работе ПВО, а потому якобы разрушений и пострадавших нет.
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