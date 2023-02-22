В Белгородской области снова "бавовна" – губернатор заявил о "попадании" в ТЦ

Власти Белгородской области сообщают об "атаке" и "прилетах".

В Белгородской области в среду утром, 22 февраля, произошла очередная "бавовна". Власти заявили об "обстреле" и "прилетах" в городе Шебекино.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Есть разрушение гражданских объектов: снаряды попали в частный сектор — в 3 домах выбиты окна, иссечены заборы и фасады. Оперативными службами продолжается подомовый обход территории", — отметил он.

Позже Гладков заявил о "попадании" в торговый центр.

"Обстрел Шебекино. Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он вспыхнул. По предварительным данным один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте, начали тушить", — говорится в сообщении.

Напомним, в Белгородской области продолжаются странные инциденты. Так, недавно жители Нового Оскола сообщали о нескольких мощных взрывах.

Утро 21 февраля 2023 года в Белгороде тоже началось с громких звуков в Шебекинском городском округе.

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