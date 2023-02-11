В Белгородской области снова "бавовна" – власти заявили об "атаке беспилотниками"

В Белгородской области РФ заявили об очередной "атаке беспилотников".

В Белгородской области России снова неспокойно. Власти региона заявили об очередной "атаке" – дрон якобы атаковал инфраструктурный объект на территории области.

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Яковлевском городском округе беспилотниками атаковали инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", — говорится в сообщении.

В четверг, 9 февраля, Гладков сообщал о якобы "массированном обстреле" села Муром Шебекинского городского округа и сбитии трех ракет в Грайворонском городском округе.

Также на днях власти области заявили об обстреле села Казинка в Валуйском районе.

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