Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Белгородской области снова "бавовна" – власти заявили об "атаке беспилотниками"

В Белгородской области снова "бавовна" – власти заявили об "атаке беспилотниками"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1297
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Белгородской области снова "бавовна" – власти заявили об "атаке беспилотниками"

В Белгородской области РФ заявили об очередной "атаке беспилотников".

В Белгородской области России снова неспокойно. Власти региона заявили об очередной "атаке" – дрон якобы атаковал инфраструктурный объект на территории области.

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Яковлевском городском округе беспилотниками атаковали инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", — говорится в сообщении.

В четверг, 9 февраля, Гладков сообщал о якобы "массированном обстреле" села Муром Шебекинского городского округа и сбитии трех ракет в Грайворонском городском округе.

Также на днях власти области заявили об обстреле села Казинка в Валуйском районе.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1297
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация