В Белгородской области снова "бавовна" – возникли проблемы с газом и электричеством

В Белгородской области заявили об "обстреле" села.

Губернатор Белгородской области РФ заявил об "обстреле" села Борисовка. В результате чего там повреждены электро- и газоснабжение.

Об этом Вячеслав Гладков написал в Telegram.

"Большинство снарядов прилетели на территорию сельскохозяйственного предприятия, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия", — говорится в сообщении.

По его словам, также осколками повреждены еще три частных домовладения: выбиты окна и иссечены фасады. На территории села также повреждены электро- и газоснабжение.

Напомним, в России заявили об "атаке беспилотников": неизвестные дроны упали под Москвой и возле Белгорода.

А главарь "вагенеровцев" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ якобы готовят наступление на Белгородскую область, он призвал руководство РФ готовиться.

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