В Белгородской области снова "бавовна" – возникли проблемы с газом и электричеством

В Белгородской области заявили об "обстреле" села.
Губернатор Белгородской области РФ заявил об "обстреле" села Борисовка. В результате чего там повреждены электро- и газоснабжение.
Об этом Вячеслав Гладков написал в Telegram.
"Большинство снарядов прилетели на территорию сельскохозяйственного предприятия, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия", — говорится в сообщении.
По его словам, также осколками повреждены еще три частных домовладения: выбиты окна и иссечены фасады. На территории села также повреждены электро- и газоснабжение.
Напомним, в России заявили об "атаке беспилотников": неизвестные дроны упали под Москвой и возле Белгорода.
А главарь "вагенеровцев" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ якобы готовят наступление на Белгородскую область, он призвал руководство РФ готовиться.
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