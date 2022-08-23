В Белгородской области снова "хлопок": там заявили об "эффекте линзы" на складах с боеприпасами

Там снова начали детонировать склады с боеприпасами. Власти региона назвали это самовозгоранием из-за "эффекта линзы".

Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы", — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области заявил, что "из-за эффекта линзы" пришлось снова эвакуировать жителей села Тимоново.

Напомним, в Белгородской области РФ вечером 18 августа произошел пожар на российских складах боеприпасов. Масштабный пожар и детонация боеприпасов произошел вблизи российского села Тимоново в Белгородской области. Местные власти подтвердили, что там взрываются склады с боеприпасами.

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