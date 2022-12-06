В Белгородской области создают свою терроборону: набирают больных и пожилых мужчин

Губернатор региона заявил, что о создании терробороны его якобы попросили местные жители.

В Белгородской области РФ тех, кого еще не успели мобилизовать, забирают в местную терроборону.

Об этом в своем телеграмм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он заявил, что в терроборону набирают всех желающих, кого не удалось мобилизовать, в том числе больных и пожилых мужчин. Об этом у Гладкова якобы попросили сами жители приграничного с Украиной региона.

Гладков добавил, что сейчас бойцов терробороны тренируют "опытные инструкторы". Белгородская терроборона учится слаженности и ведению боевых действий.

Ситуация в Белгородской области

В приграничной Белгородской области с начала войны случаются разные взрывы на нефтебазах и складах с оружием. Местные власти это объясняют "головотяпством" или "эффектом линзы". Также в регионе часто падают российские ракеты С-300, которые россияне запускают по жилым домам в Харькове.

В ноябре российская пропаганда начала активно распространять новый фейк о якобы подготовке нападения Вооруженных сил Украины на пограничные российские города – Белгород, Брянск, Курск. Называют даже срок наступления – уже этой зимой.

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