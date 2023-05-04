В Белгородской области упала еще одна бомба ФАБ-500, которой оккупанты летели бомбить Украину

На Белгородщине нашли уже третью ФАБ-500, которую "потеряла" российская авиация.
В селе Головчино Белгородской области нашли третью авиабомбу ФАБ-500, по которой оккупанты летели бомбить Украину, но она осталась на территории РФ.
Об этом пишет пропагандистский телеграмм-канал Shot.
Смертоносную авиабомбу ФАБ-500 обнаружили в 10 километрах от украинской границы. Она упала 25 апреля – через несколько дней после того, как россияне сбросили на свой Белгород две таких авиабомбы.
ФАБ-500 упала у дома одного из местных жителей, образовав 15-метровую воронку. Сообщают, что авиабомба не сдетонировала. Ее вытащили только в мае и якобы обезвредили.
Напомним, вечером 20 апреля в российском Белгороде посреди улицы упала авиабомба, раздался мощный взрыв. Пропаганда РФ обвинила Украину, однако со временем ответственность за взрыв взяло на себя российское минобороны.
22 апреля в Белгороде нашли еще одну авиабомбу, которую на город сбросили российские пилоты.
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