В Белгородской области упала российская крылатая ракета: что известно

Российская крылатая ракета, 17 октября, упала в Белгородской области.

Об этом пишет ASTRA.

Отмечается, что ракета упала в районе села Хотмызск Борисовского района.

"В дальнейшем было установлено, что это неразорвавшаяся российская крылатая ракета X69 ", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет и повреждений.

Добавим, что в ночь на 19 октября украинские воздушные силы впервые сбили крылатую ракету РФ класса "воздух-поверхность" Х-69, которая имела кассетную боевую часть.

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