В Белгородской области упала российская крылатая ракета: что известно

Речь идет о российской крылатой ракете X69.
Российская крылатая ракета, 17 октября, упала в Белгородской области.
Об этом пишет ASTRA.
Отмечается, что ракета упала в районе села Хотмызск Борисовского района.
"В дальнейшем было установлено, что это неразорвавшаяся российская крылатая ракета X69 ", — говорится в сообщении.
Пострадавших нет и повреждений.
Добавим, что в ночь на 19 октября украинские воздушные силы впервые сбили крылатую ракету РФ класса "воздух-поверхность" Х-69, которая имела кассетную боевую часть.
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