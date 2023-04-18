В Белгородской области в небе заметили странное сияние и "НЛО"

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что над Белгородской областью РФ очевидцы заметили странное сияние и непонятные летучие объекты.

Людям советуют звонить в "112".

Россиян пытаются успокоить, мол, «огни в небе связаны с плановой работой ВС РФ», однако панику это не умаляет. В Сети распространяют видео "НЛО".

Блэкаут в Белгороде: неизвестные беспилотники оставили россиян без света

Напомним, что ранее в Белгороде "расцвело" несколько "хлопков". Власти заявили об "обстреле". Так, телеграмм-каналы заявляют об "обстреле" поселка Красное Шебекинского городского округа. Сообщается о повреждении фермы, однако без жертв. Паблики также заявили о двух "обстрелах" Грайворонского городского округа и хуторе Лозовая Рудка Борисовного района.

Добавим, что в ночь на 17 апреля жители Курской области РФ заявляли о звуках взрывов. Местные начали жаловаться вскоре после того, как из-за "хлопка" жаловались жители Белгорода.

Также сообщалось, что "в Белгороде избрали нового Папу". Именно так в соцсетях отреагировали на прилет в городе.

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