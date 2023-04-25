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В Белгородской области в очередной раз произошла "бавовна": есть повреждения

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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В Белгородской области в очередной раз произошла "бавовна": есть повреждения

Власти Белгородской области 25 апреля заявили о якобы обстреле региона: на месте работают экстренные службы/иллюстративное изображение / Фото: pixabay.com

Местные власти заявили об "обстреле" поселка Ленинское.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил 25 апреля о якобы обстреле поселка Ленинское Шебекинского городского округа.

Об этом чиновник написал в Сети.

"В результате прилета снарядов повреждены остекления, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи", – уточнил Гладков.

Он добавил, что на месте работают аварийные и оперативные службы, устраняющие последствия "обстрела".

Напомним, накануне российские паблики заявили о массированной атаке дронами на Белгородскую область 23 апреля. За день в область залетели сразу четыре беспилотника.

Заметим, что сразу два дрона зафиксировали в Москве 24 апреля. Россияне заявили, что беспилотником управлял корректировщик, который передавал картинку в режиме онлайн.

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Дата публикации
Просмотры
573
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