В Белгородской области в очередной раз произошла "бавовна": есть повреждения

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил 25 апреля о якобы обстреле поселка Ленинское Шебекинского городского округа.

Об этом чиновник написал в Сети.

"В результате прилета снарядов повреждены остекления, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи", – уточнил Гладков.

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Он добавил, что на месте работают аварийные и оперативные службы, устраняющие последствия "обстрела".

Напомним, накануне российские паблики заявили о массированной атаке дронами на Белгородскую область 23 апреля. За день в область залетели сразу четыре беспилотника.

Заметим, что сразу два дрона зафиксировали в Москве 24 апреля. Россияне заявили, что беспилотником управлял корректировщик, который передавал картинку в режиме онлайн.

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