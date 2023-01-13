В Белгородской области время ремонта танка Т-72 взорвался боезапас

Один танк сгорел дотла.
В России, в Белгородской области, 12 января на ремонтно-технической базе сдетонировал боезапас. Инцидент произошел, когда ремонтировали танк Т-72.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что вспыхнул пожар. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение пожарной безопасности во время ремонта.
Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас. Огонь опрокинулся на два других Т-72, стоящих неподалеку. Их удалось спасти. Один танк сгорел дотла.
Как сообщалось, утром 12 января на одном из речных вокзалов Москвы загорелся трехуровневый буксир "Адлер". Пожар на судне был потушен. Информации о пострадавших нет.
Читайте также:
- В России священник на похоронах "устроил концерт" и угрожал людям "натолочь рожи кадилом" (видео)
- На Урале с почестями похоронили "вагнеровца", который под хмельком до смерти забил пожилую мать
- Петербуржцы разрисовали окно в синий и желтый цвета: владелец-путинист заставил их вымыть стекло (фото)