В Белгородской области время ремонта танка Т-72 взорвался боезапас

В России, в Белгородской области, 12 января на ремонтно-технической базе сдетонировал боезапас. Инцидент произошел, когда ремонтировали танк Т-72.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что вспыхнул пожар. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение пожарной безопасности во время ремонта.

Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас. Огонь опрокинулся на два других Т-72, стоящих неподалеку. Их удалось спасти. Один танк сгорел дотла.

Как сообщалось, утром 12 января на одном из речных вокзалов Москвы загорелся трехуровневый буксир "Адлер". Пожар на судне был потушен. Информации о пострадавших нет.

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