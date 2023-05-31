В Белгородской области заявили о "массированном обстреле": есть раненые, началась эвакуация (фото, видео)

Из Шебекинского и Грайворонского округов сегодня вывезут 300 детей.

В Белгородской области заявили о "массированном обстреле" 31 мая города Шебекино, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков заявил, что в 3:15 по Шебекиному был нанесен "массированный удар" с РСЗО "Град". В результате пострадали четыре человека, погибших нет.

"Двоих оперативно доставили в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья", — уточнил губернатор.

Что касается разрушений, то, по его словам, были выбиты окна, иссечены фасады и кровля в восьми многоквартирных домах, четырех частных домовладениях, школе и двух админзданиях. Также сгорел магазин и различные повреждения получили 12 авто.

Гладков отметил, что "ситуация в Шебекино ухудшается" и сообщил, что в этот же день начнется эвакуация детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первые 300 детей будут отправлены в Воронеж.

В Белгородской области заявили о массированном обстреле

Напомним, в России 30 мая заявили об атаке беспилотниками на Москву и область. Силы ПВО посбивали дроны, одни их обломки повредили дома. Также есть пострадавшие. Минобороны РФ традиционно обвинило в атаке Украину, однако в Киеве отвергли свою причастность.

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