В результате "обстрела" повреждены девять домов и пострадали семь человек.

В Белгородской области заявили о якобы "обстреле" города Валуйки, сел Графовка и Демидовка 19 июня, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и российские средства массовой пропаганды.

Так, Гладков заявил об "обстреле" Валуйского городского округа и традиционно обвинил в этом ВСУ.

По словам губернатора, в результате инцидента пострадали семь человек, среди которых один ребенок, получивший перелом ключицы. У одного мужчины закрыта черепно-мозговая травма, две женщины получили осколочные ранения, у одной девушки контузия. Всех пятерых доставили в больницу. Еще двое пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Что касается разрушений, то повреждены пять многоквартирных и четыре частных дома: выбиты окна, обломками иссечены фасады зданий. В одном из домовладений горит хозяйственная постройка. На опубликованных в Сети фото также видны разбитые и перевернутые автомобили.

Российские пропагандисты также сообщают об "обстреле" сел Графовка и Демидовка Белгородской области. Там пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области заявили об "обстреле" трех населенных пунктов

Ситуация в Белгородской области

Напомним, Белгородская область РФ – регион, где происходит самое большое количество и чаще всего всяческих инцидентов в стране, таких как "бавовны", аварий и прочего. Так, Гладков сообщил, что в ночь на 11 июня в области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.

После ряда рейдов на Белгородщину добровольцев из легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" обеспокоенная пропагандистка Ольга Скабеева призвала Китай помочь так называемой "второй армии мира".

13 июня лидер Чечни Рамзан Кадыров анонсировал переброску в Белгородскую область чеченского батальона "Запад-Ахмат".

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