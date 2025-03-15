В Белграде сотни тысяч человек требуют отставки президента Вучича: видео

В соцсетях публикуют кадры, на которых видны многочисленные колонны граждан, съехавшихся в сербскую столицу со всей страны.

В субботу, 15 марта, на улице Белграда сотни тысяч человек вышли на беспрецедентную акцию протеста против президента Сербии Александра Вучича, которая длится уже четыре месяца.

В соцсетях публикуют кадры, на которых видны многочисленные колонны граждан, съехавшихся в сербскую столицу со всей страны.

В Белграде сотни тысяч человек требуют отставки президента Вучича

Эта демонстрация может стать самой большой в Сербии после падения Слободана Милошевича в октябре 2000 года.

Как сообщает Euractiv, в центре сербской столицы сотни тракторов заблокировали центр города, в том числе они припаркованы вокруг президентского дворца, правительственные здания и резиденция президента оцеплены войсками и спецназом. Полиция готовится к возможным столкновениям.

Пытаясь обеспечить лояльность сил безопасности страны, сербское правительство в четверг одобрило резкое повышение зарплат сотрудникам МВД.

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Авторитарный президент Вучич, держащий власть в Сербии с 2014 года, также усилил свои угрозы, заявив, что "совершающие акты насилия окажутся за решеткой".

В то же время протестующие утверждают, что их акция мирная.

Многомесячные протесты в Сербии начались с требования прозрачности расследования обвала крыши на только что отремонтированном железнодорожном вокзале Нови-Сад, в результате которого 1 ноября погибли 15 человек.

Начавшееся в городе на севере Сербии быстро распространилось по всей стране, а протестующие также начали осуждать широкую коррупцию в правительстве.

Напомним, в парламенте Сербии оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили слезоточивый газ. Событие произошло в знак протеста против политики правительства и поддержки протестующих студентов.

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