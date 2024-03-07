В Белом доме думают над военной помощью Украине из бюджета армии США, пока Конгресс тормозит

Источники издания указывают, что окончательное решение еще не принято.

В администрации президента США Джо Байдена обсуждают привлечение около 200 млн. долларов по финансированию американской армии, чтобы оказать немедленную помощь Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Финансирование может быть использовано для оплаты критически важного для ВСУ оружия, боеприпасов и другой техники.

Сейчас Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а российские войска в последние недели добились небольших территориальных завоеваний, говорится в материале.

"Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают упорные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины", — пишет Bloomberg.

В Белом доме сосредоточились на том, чтобы убедить Палату представителей США принять законопроект о помощи Украине. У Байдена уверены, что если спикер Палаты представителей поставит законопроект на голосование, его примут подавляющим большинством голосов.

Напомним, что Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по защите границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Читайте главные новости дня: