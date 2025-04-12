В Белом доме еженедельно победы за победами - Левитт заявила, что СМИ не успевают за Трампом

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт / © Associated Press

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Представитель Белого дома Кэролайн Левитт выразила удовлетворение работой администрации Трампа, отметив преданность и открытость команды президента, а также ее способность достигать реальных результатов.

Об этом она рассказала в эфире телеканала Fox News .

Об открытости администрации Трампа

Они очень рады открытости и доступности Трампа и всей администрации. Шон, я так гордилась, стоя вчера на заседании Кабмина, когда президент пригласил прессу и поручил каждому министру честно доложить о работе их ведомств. И каждый член Кабмина – настоящая звезда». - Кэролайн Левитт.

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О преданности и эффективности министров

«Они преданы делам, возглавляющим и выполняющим именно то, что от них требует президент Трамп. Каждый день эта администрация генерирует столько хороших новостей. СМИ явно тяжело за этим успевать». - Кэролайн Левитт.

О трудностях СМИ в освещении деятельности администрации:

«Они не знают, как освещать деятельность этой администрации. Они хватаются за соломинку, потому что Трамп делает то, что обещал. В Белом доме еженедельно победы за победами». - Кэролайн Левитт.

О результатах работы администрации

«Легко говорить с прессой, когда есть результаты. И мы видели эти победы на этой неделе, Шон, не только на вчерашнем заседании Кабмина. Посмотрите на отчет ИПЦ, вышедший вчера». - Кэролайн Левитт.

Об экономических достижениях администрации

«Инфляция снижается. Отчет о труде. Рабочих мест больше. - Кэролайн Левитт.

О безопасности на границе США

«Граница — самая безопасная в истории США. С рекордно низким количеством нелегальных связей. Все это сделано через 80 дней благодаря этому президенту». - Кэролайн Левитт.

Об уходе американцев из-за границы

Еще один гражданин США вернулся домой после года задержания в России. Знаете, Трамп за 80 дней уволил более половины американцев, чем Байден за 4 года? Дональд Трамп сделал это через 80 дней. Мы двигаемся, работаем в темпе Трампа». - Кэролайн Левитт.

О команде президента США

"Президент собрал невероятную команду, которая каждый день выполняет обещания американцам". - Кэролайн Левитт.

Напомним, ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп прошел проверку здоровья.