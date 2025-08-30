В Белом доме ищут причины торможения мира в Украине: кого обвиняют в тайном саботаже

В администрации Трапа обвиняют Европу в буксировке мирного урегулирования войны в Украине / © УНИАН

Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине лишь публично, а на самом деле тайно пытаются свести на нет прогресс, достигнутый за кулисами саммита на Аляске.

Об этом пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

Через две недели после саммита между президентом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным не наблюдается очевидный прогресс в прекращении боевых действий в Украине. Разочарованные помощники Трампа утверждают, что вина лежит на европейских союзниках, а не на Трампе или даже Путине.

По данным Axios, Белый дом теряет терпение по отношению к европейским лидерам, обвиняемым в том, что они подталкивают Украину к «нереалистическим территориальным уступкам» со стороны России. В ответ Вашингтон попросил Министерство финансов составить список санкций, которые Европа могла реально ввести против России. США настаивают на том, чтобы Европа полностью прекратила закупку нефти и газа, а также ввела вторичные тарифы для Индии и Китая.

«Европейцы не могут затягивать эту войну и „с черного хода“ продвигать необоснованные ожидания, и при этом еще ждать, что Америка примет все расходы. Если Европа хочет обострить эту войну, то это будет их решение. Они своими действиями рискуют превратить потенциальную победу в поражение», - заявил Axios высокопоставленный чиновник Белого дома.

По словам инсайдеров, европейцы, как утверждается, подталкивают президента Зеленского ждать «лучшего соглашения», что, по мнению внутреннего круга Трампа, привело к эскалации войны. Американские чиновники считают, что британские и французские чиновники ведут себя более конструктивно, но жалуются, что другие крупные европейские страны хотят, чтобы США несли полную ответственность за войну и наоборот сами не хотят ничем рисковать.

«Достижение соглашения – это искусство возможного. Но некоторые европейцы продолжают жить в сказочной стране и игнорируют тот факт, что для танго нужны два человека», — сказал чиновник.

Представительница Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «возможно, обе стороны этой войны не готовы закончить ее сами». По ее словам, президент Трамп хочет ее окончания, но лидеры Украины и России тоже должны этого хотеть.

Издание сообщает, что Трамп серьезно рассматривает возможность уйти от дипломатических усилий, пока одна или обе стороны не начнут проявлять большую гибкость.

«Мы будем сидеть и наблюдать. Пусть они повоюют еще некоторое время и увидим, что произойдет», — заявил Axios высокопоставленный чиновник Белого дома.

С другой стороны, европейский чиновник, вовлеченный в переговоры, выразил удивление американской критикой, назвав предположение о «двойной игре» безосновательными. Он добавил, что европейские страны уже работают над новым пакетом санкций против России.

Напомним, как пишут СМИ, российский диктатор снова доказал миру и президенту США, что он не намерен заканчивать войну против Украины. Атакой на Киев Путин разбил все усилия Трампа достичь мирного соглашения.