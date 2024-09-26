В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена: первые заявления лидеров

Перед началом встречи оба лидера обратились с краткими речами в прессу.

В четверг, 26 сентября, в Белом доме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает Голос Америки.

Как ранее сообщалось, президент Украины должен представить американскому коллеге свой "план победы".

Перед началом встречи оба лидера обратились с короткими речами к прессе, которые длились буквально по две минуты.

Президент Байден сказал, что он ожидает услышать план победы и его интересуют его детали.

Также американский лидер добавил, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Украина получила преимущество, чтобы она победила и для этого будут две основные инициативы: краткосрочная, которая предусматривает усиление возможности Украины на поле боя прямо сейчас, и другая — ряд шагов, чтобы усилить Украину в долгосрочной перспективе, поддержать Украину на пути к ЕС и НАТО, проведение реформ для того, чтобы не было повторной агрессии.

Президент Зеленский поблагодарил президента Байдена и американский народ за поддержку. Также он поблагодарил другие страны, которые объявили о поддержке Украины во время сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Украинский лидер сообщил, что предоставит президенту США подробности "плана победы" и рассчитывает на то, что будет работать над выполнением этого плана в координации с американской командой.

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что он очень ценит двухпартийную поддержку Украины, полученную в Сенате США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с двухпартийной делегацией Сената США, которую возглавляли демократ Чак Шумер и республиканец Митч Макконнелл. Сенаторы обеих партий ознакомились с ключевыми пунктами Плана победы.

Читайте также: