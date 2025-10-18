В Белом доме нахамили журналисту на вопрос о встрече Трампа и Путина: что ответили

Белый дом / © УНИАН

Обычный вопрос о выборе места встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным вызвал неожиданно грубую реакцию со стороны представителей Белого дома.

Об этом пишет издание HuffPost.

После того как президент США Дональд Трамп объявил об очередной встрече на этот раз в Будапеште — журналисты HuffPost обратились к его представителям в Белом доме с очевидным вопросом: почему именно Будапешт?

Как говорится в материале HuffPost, ведь венгерская столица имеет символическое значение. Именно там в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от тысяч ядерных боеголовок, унаследованных после распада СССР, в обмен на гарантии уважения к ее территориальной целостности со стороны России, США и Великобритании.

Впрочем, эти гарантии Россия разрушила — сначала оккупацией Крыма в 2014 году, затем десятилетней войной на Донбассе, а с 2022 года — полномасштабным вторжением. И до сих пор Москва продолжает убивать украинских гражданских регулярными ракетными и дроновыми атаками.

Несмотря на символичность и деликатность выбора Будапешта, реакция Белого дома оказалась неожиданно грубой. На вопрос журналиста HuffPost о том, кто именно решил провести встречу в этом городе, пресс-секретарь Каролин Ливитт ответила шуткой в стиле школьного двора: «Твоя мама это сделала».

Через несколько минут директор по коммуникациям Стивен Чунг повторил ту же фразу, только короче — «Твоя мама».

Напомним, ранее мы писали о том, что заявление президента США Дональда Трампа о намерении провести в Будапеште встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну в Украине, вызвало настоящее удивление и беспокойство в европейских столицах.