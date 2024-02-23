В Белом доме сделали намек относительно дальнобойных ракет для Украины

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби подчеркнул, что другие версии ракет ATACMS, предоставленные США, украинские войска использовали "с пользой".

В четверг, 22 февраля, в Белом доме подтвердили возможность передачи Украине баллистических ракет ATACAMS большей дальности.

Об этом на брифинге сообщил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Мы уже предоставляли Украине версию ракет ATACMS, известную как APAM [ракеты для поражения пехоты и материальной части], и они применяли их с пользой", — отметил представитель Белого дома.

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Джон Кирби подчеркнул, что оснащение украинской армии версиями ATACMS большей дальности поражения никогда не снималось с рассмотрения.

"Это до сих пор является неотъемлемой частью дискуссий, которые мы ведем с украинской стороной. У Украины действительно есть такие возможности, к тому же другие страны обеспечили ее подобными средствами дальнего поражения. Поэтому мы все еще ведем обсуждение с украинцами относительно версии ATACMS большей дальности", – отметил он.

Осенью 2023 года США доставили в Украину ракеты ATACMS радиусом действия до 165 км.

Напомним, ранее телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что администрация Байдена работает над предоставлением Украине новых мощных баллистических ракет большой дальности ATACMS.

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