В Белом доме назвали время переговоров с Кремлем и указали на неприемлемость одного из требований России

В Белом доме назвали время переговоров с Кремлем и указали на неприемлемость одного из требований России

Переговоры по безопасности между США и Россией запланированы на январь.

США и Россия продолжают диалог на дипломатическом уровне по поводу требований Кремля относительно "гарантий безопасности", переговоры по этому поводу могут состояться уже в январе 2022 года. Один из российских ультиматумов в Белом доме категорически отвергают.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в четверг, 23 декабря.

“Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения россиян мы согласились бы, а на некоторые – точно нет. [Требования по] НАТО — хороший пример", — отметила Псаки.

Она подчеркнула, что единственная агрессия, происходящая на российско-украинской границе, заключается в наращивании военной силы со стороны России.

Переговоры по безопасности между США и Россией запланированы на январь, однако точной даты и места проведения встречи еще не определили.

"Сейчас нет окончательного соглашения по месту и времени", — сказала спикер Белого дома.

Напомним, ранее ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будет инициировать в начале 2022 года проведение диалога с Кремлем по поводу европейской безопасности в формате заседания Совета Россия-НАТО.

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