В Белом доме не исключают, что для полной вакцинации против коронавируса нужно три дозы, а не две

Пока неизвестно, понадобится ли третья доза при вакцинации детей.
Для полноценной вакцинации против коронавируса нужно введение не двух, а трёх доз вакцины.
Об этом информирует The Telegraph со ссылкой на главного советника президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи.
Он считает, что это относится к мРНК-вакцинам, таким как Pfizer. Они потребуют две первоначальные дозы, а через несколько месяцев - третью.
Пока неизвестно, понадобится ли третья доза при вакцинации детей.
Также Фаучи надеется, что она закончится к концу весны следующего года. Но нет никаких гарантий в связи с появлением и распространением более заразного варианта коронавируса - штамма "Дельта".
При этом ранее консультативная группа управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отклонило план по введению третьей дозы препарата Pfizer американцам старше 16 лет. При этом эксперты проголосовали за одобрение введения бустерных доз вакцины Pfizer для всех жителей США в возрасте 65 лет и старше.
Напомним:
- Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире.
- Также ВОЗ осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия "удлиняют пандемии".
- Между тем США, которые призывают делать третью COVID-прививки через восемь месяцев после вакцинации, выступают против призыва к мораторию, указывая, что президент Джо Байден "обязан сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей в Соединенных Штатах".
- В свою очередь Агентство Европейского Союза по инфекционным заболеваниям выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что пока нет острой необходимости в прививке третьей дозой от коронавируса.