В Белом доме не исключают, что для полной вакцинации против коронавируса нужно три дозы, а не две

В Белом доме не исключают, что для полной вакцинации против коронавируса нужно три дозы, а не две

Пока неизвестно, понадобится ли третья доза при вакцинации детей.

Для полноценной вакцинации против коронавируса нужно введение не двух, а трёх доз вакцины.

Об этом информирует The Telegraph со ссылкой на главного советника президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи.

Он считает, что это относится к мРНК-вакцинам, таким как Pfizer. Они потребуют две первоначальные дозы, а через несколько месяцев - третью.

Пока неизвестно, понадобится ли третья доза при вакцинации детей.

Также Фаучи надеется, что она закончится к концу весны следующего года. Но нет никаких гарантий в связи с появлением и распространением более заразного варианта коронавируса - штамма "Дельта".

При этом ранее консультативная группа управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отклонило план по введению третьей дозы препарата Pfizer американцам старше 16 лет. При этом эксперты проголосовали за одобрение введения бустерных доз вакцины Pfizer для всех жителей США в возрасте 65 лет и старше.

Напомним:

Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире.

до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире. Также ВОЗ осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия "удлиняют пандемии".

за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия "удлиняют пандемии". Между тем США, которые призывают делать третью COVID-прививки через восемь месяцев после вакцинации, выступают против призыва к мораторию, указывая, что президент Джо Байден "обязан сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей в Соединенных Штатах".

через восемь месяцев после вакцинации, выступают против призыва к мораторию, указывая, что президент Джо Байден "обязан сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей в Соединенных Штатах". В свою очередь Агентство Европейского Союза по инфекционным заболеваниям выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что пока нет острой необходимости в прививке третьей дозой от коронавируса.

Рекомендована ли третья доза вакцины - главный государственный санитарный врач прокомментировал

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