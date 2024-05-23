В Белом доме не знают, будет ли Байден присутствовать на саммите мира в Швейцарии

Байден остается последним среди лидеров стран G7, кто еще не принял приглашение.

Соединенные Штаты не могут подтвердить непосредственное участие президента Джо Байдена в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Об этом заявил спикер Белого дома Джейк Салливан.

На вопрос журналистов о том, собирается ли глава Белого дома посетить саммит, Салливан ответил, что на сегодняшний день он не может ничего анонсировать по поводу участия Байдена.

"Скажу только, что я лично участвовал в подготовке к этому саммиту, как и другие члены нашего правительства, и, как вы знаете, мы были ключевым игроком в продвижении видения мира, включающего суверенитет и территориальную целостность Украины и принципы, заложенные в Уставе ООН. Но сегодня я не могу делать никаких объявлений о поездке Президента", — сказал представитель Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ хочет сорвать Саммит мира в Швейцарии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Папа Римский на Саммите мира может встретиться с давним соперником.

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